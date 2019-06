Vermutlich Weidmann

Nach den »Schicksalswahlen« für das EU-Parlament bleibt den Bürgern der Euro-Zone womöglich nicht erspart, dass Jens Weidmann ab November ihr nächster Zentralbankpräsident wird. Der Posten wird, wie alle wichtigen Positionen in der Europäischen Union, von den Regierungschefs der EU-Länder bestimmt – in diesem Fall nur von denen der Euro-Länder. Die Regierungschefs aller EU-Länder benennen gleichzeitig den neuen Kommissionspräsidenten (bisher Jean-Claude Juncker), den Ratspräsidenten (derzeit Donald Tusk) und den Quasiaußenminister (derzeit Federica Mogherini). Das EU-Parlament wählt außerdem seinen neuen Präsidenten. Die Chefs der Kommission und der EZB haben riesige und mächtige Behörden hinter sich. Der Kommissionschef allerdings ist dem EU-Rat der Regierungen, also dem eigentlichen Entscheidungsgremium der EU, gegenüber weisungsgebunden. Die EZB ist vertragsgemäß unabhängig. Sie hat während der Finanzkrise und der folgenden Euro-Krise zusätzlich die Au...