Fake News im Diplomatenmantel

Das Statement kommt offiziell daher: Unter dem Wappen Venezuelas wendete sich der »Botschafter« des südamerikanischen Landes am Mittwoch über Instagram an die »liebe venezolanische Gemeinde in Deutschland«. Es geht um eine junge Frau, die seit mehr als einer Woche am Frankfurter Flughafen festgehalten werde, und einen weiteren Betroffenen.

Doch das Kommuniqué ist eine Fälschung. Die Seite, auf der die Nachricht veröffentlicht wurde, wird nicht von der diplomatischen Vertretung Venezuelas in Berlin betrieben, sondern vom Vertreter des Putschisten Juan Guaidó in Deutschland, Otto Gebauer. Obwohl dieser von der Bundesregierung nicht als Botschafter anerkannt worden ist, schmückt er sich seit Monaten mit diesem Titel. Im Mai tauchten dann auf Twitter und ­Instagram Seiten unter dem Titel »Botschaft Venezuelas in Deutschland« auf.

Über diese Konten werden nun Fake News verbreitet. Am Mittwoch bedankte sich Gebauer bei seinen Landsleuten für die »große Solidari...