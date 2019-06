Medea, Autorin und Helferin Verfolgter

Als Medea debütierte sie 1910 am Pressburger Stadttheater – und hatte bald zahlreiche Engagements in Berlin und Wien. »Was kann man in dieser Welt mehr tun, als Menschen zu helfen?« war eine Frage, die sie sich häufig stellte und durch ihre Taten beantwortete.

Geboren wurde Salomea Sarah (Mea) Steuermann, genannt Salka, am 18. Juni 1889 im habsburgischen Galizien, wo die Kulturen »heftig aufeinanderprallten«. Ihr Vater, ein Rechtsanwalt, war Bürgermeister in Sambor. Gern wäre die musikalisch talentierte Mutter Opernsängerin geworden, entschied sich jedoch für eine »Verstandesheirat« und bekam vier Kinder. Umgeben von Büchern und Musik wuchsen diese auf dem Land auf und erhielten Privatunterricht. Für Salka wurde das Kindermädchen Njanja zur wichtigsten Bezugsperson: »Ich liebte sie wie meine Mutter«. Vorübergehend war Salka in einem Pensionat in Lemberg, wo sie erstmals im koedukativen Unterricht überzeugten Sozialisten begegnete. Deren Mut und »vorurteil...