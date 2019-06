Kredithai des Tages: Jeffrey Bezos

Manchmal möchte man doch glatt in den glänzenden Glatzkopf von Jeffrey Bezos blicken, um herauszufinden, wo der reichste James Bond-Bösewicht (sorry, Elon Musk) all diese genialen Einfälle her hat, mit denen er sich ständig reicher und alle anderen ärmer macht. Zusammen mit der Chase Bank, die schon Nazideutschland finanziell aus der Patsche half und während des Zweiten Weltkriegs Einlagen von Juden im besetzten Frankreich einfror, bringt Bezos jetzt eine Kreditkarte für die Armen heraus. Mittellose können sich somit weiterhin mit Amazon-Müll vollramschen, während »Jeff« da...