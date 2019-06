Extremismustheoretisches Grußwort

Vor drei Monaten gab es in Hamburg tagelang Diskussionen um Aufkleber der »Antifa Altona Ost« an der Ida-Ehre-Schule – jetzt sorgen Äußerungen eines SPD-Politikers über »die Antifa« erneut für Streit in der Hansestadt. In einer Erklärung übten freie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme am Dienstag scharfe Kritik an Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Dieser hatte ausgerechnet eine Feier in der Gedenkstätte am 3. Mai genutzt, um das Engagement von Antifagruppen zu diskreditieren. Dass die Erklärung erst jetzt vorliegt, erklärte eine Unterzeichnerin am Donnerstag gegenüber junge Welt mit Abstimmungsprozessen. Brosda habe sich »anschlussfähig für einen AfD-geführten Diskurs gezeigt«, sagte sie.

In der Gedenkstätte hatte am 3. Mai die Feier zum Kriegsende und zum 74. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers stattgefunden. Schüler der Ida-Ehre-Schule präsentierten ein Filmprojekt zur Erinnerungskultur, Überlebend...