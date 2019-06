»Ich bin eher Epikureer«

Roberto Yáñez’ 2013 bei Insel erschienen Gedichtband »Frühlingsregen« eröffnet nach einer kurzen Vorrede ein Bild, in dessen Zentrum auf dämmerungsblauem Hintergrund ein mittelhellrotes, sechsbeiniges beziehungsweise -armiges, teils zerhacktes Fabelwesen mit dem Hals und dem Kopf eines Reihers zu sehen ist. Umringt wird es im oberen Drittel von verschieden großen gelben Gestirnen, vermutlich Sonnen, und einem einer Nervenzelle ähnelnden, ebenfalls gelben Gebilde, in den anderen beiden Dritteln von grünen, gräulichen, hellblauen, roten und gelben, kubistisch in sich verkeilten geometrischen Figuren, und rechts unten in der dunklen Ecke scheint eine mit vier Extremitäten ausgestattete orange und amorphe Gestalt zu torkeln – oder zu tanzen?

Wäre zu dieser Komposition etwas zu sagen, das über ihre Beschreibung hinausginge? Ließe sich eine kohärente, die Immanenz überschreitende Deutung denken? Oder sollten wir uns mit dem exemplarischen Verdikt des großen Kun...