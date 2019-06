»Unser Einfluss in der Peripherie steigt wieder«

An diesem Freitag findet in Brasilien ein Generalstreik statt, an dessen Vorbereitungen auch der größte Gewerkschaftsverband des Landes, CUT, beteiligt ist. Warum ist diese Kampfmaßnahme aus Ihrer Sicht notwendig?

Seit dem durch ein Impeachmentverfahren legitimierten Putsch gegen Präsidentin Dilma Rousseff von der brasilianischen Arbeiterpartei PT im Jahr 2016 werden soziale und demokratische Errungenschaften hierzulande zurückgedreht. Zu den schlimmsten Maßnahmen gehörte das Einfrieren von Investitionen im Sozialbereich, in der Gesundheit und Bildung für 20 Jahre noch unter der Regierung von Michel Temer (Präsident von 2016 bis 2018, jW). Eine Resultat davon sind die heutigen Kürzungen im Bildungshaushalt um 30 Prozent. Dazu kam eine Reform des Arbeitsrechtes, die Errungenschaften aus den 1940er Jahren eliminierte. Auch wurden Rechte der Arbeiter und die Möglichkeit zu allgemeingültigen Tarifverträgen sabotiert. Schon unter Temer stieg die Zahl der Arbei...