Sicherheitsrisiko Seehofer

In einem am Dienstag im Internet veröffentlichten offenen Brief haben sich Datenschützer, IT-Spezialisten, Politiker, Bürgerrechtsorganisationen und Wirtschaftsverbände gegen das neueste Vorhaben aus dem Bundesinnenministerium (BMI) in Sachen Massenüberwachung ausgesprochen. Sie warnen darin vor den »fatalen Konsequenzen«, die der geplante Eingriff in die Verschlüsselung sogenannter Messengerdienste hätte. Innenminister Horst Seehofer (CSU) beabsichtigt einem Bericht des Spiegel vom 24. Mai zufolge, Betreiber von Anwendungen wie Whats-App, Threema oder Signal zum Einbau von »Hintertüren« in die Verschlüsselung von Textnachrichten und Gesprächen zu verpflichten.

