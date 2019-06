Die wahren Österreicher

In der »Großfamilie FPÖ« gaben drei Leute den Ton an: H. C. Strache, der »Ideologe«, Redenschreiber und Wahlkampfstratege Herbert Kickl (der schon unter Jörg Haider gedient hatte) sowie der langjährige Abgeordnete und Geschäftsführer Harald Vilimsky. Heinz-Christian Strache, Kickl und Vilimsky sind allesamt Studienabbrecher. Exverkehrsminister Hofer kann zumindest den Abschluss einer flugtechnischen Mittelschule vorweisen. In den kurzen 17 Monaten seiner Ministerschaft kümmerte er sich neben der Besetzung der staatsnahen Unternehmen mit Burschenschaftern hauptsächlich um die Erhöhung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen und die Eta­blierung von Drohnen als Lufttaxis. Die Ehefrau des greisen Waffenproduzenten Gaston Glock, der im Ibiza-Video als Sponsor der FPÖ genannt wird, wurde von Hofer in den Aufsichtsrat der Luftsicherheitsbehörde Austrocontrol geholt. Seit langem ist bekannt, dass die diversen Glock-Stiftungen zu den Hauptsponsoren de...