Bunte Polizei

Den Ministerpräsidenten stellt die Partei Bündnis 90/Die Grünen in Baden-Württemberg schon ziemlich lange, nämlich seit acht Jahren. Jetzt will sich die Partei auf einem Terrain profilieren, von dem sie sich bislang eher ferngehalten hat: der Innen- und Sicherheitspolitik.

Im Südwesten wird das Innenministerium von Thomas Strobl (CDU) geführt. Man wolle jetzt raus aus der alten Rolle, immer nur auf die Vorstöße der Union reagieren zu können, sagte Hans-Ulrich »Uli« Sckerl, Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion der Grünen, am Donnerstag in Stuttgart. Er hatte zu einem Fachgespräch ins Haus der Abgeordneten geladen, an dem auch die Innenpolitikerin und Fraktionschefin der Grünen im Bayerischen Landtag Katharina Schulze teilnahm. Diese Rolle habe man satt, so Sckerl, die »Frontstellung« gelte es zu ändern.

Eine dankbar aufgenommene Steilvorlage hatte ihm am Donnerstag eine Meldung geliefert, der zufolge die Innenminister der Länder auf Daten...