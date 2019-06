»Die meisten sind Fans von Ramelow«

Der thüringische Landesverband der Linksjugend Solid zeigte sich nach den Kommunalwahlen vom 26. Mai zufrieden, weil junge Kandidaten aus ihren Reihen in die Gemeinderäte einziehen konnten. Welche Ergebnisse haben Sie erzielt?

Nach jetzigem Stand – es ist noch nicht der endgültige – ziehen 16 Leute unter 35 Jahren in acht Stadträte Thüringens ein: in Nordhausen, Mühlhausen, Erfurt, Jena, Gotha, Altenburg, Eisenach und Schmalkalden-Meiningen. In Erfurt sind es zum Beispiel vier Kandidaten. Insgesamt hat Die Linke etwa 145 Sitze.

Die Linksjugend unterstützt diese unter 35jährigen, auch wenn einige nicht Parteimitglied sind. Wer unsere Vision in der Stadt teilt, wen wir cool finden und von wem wir möchten, dass er uns vertritt, kann kandidieren. Um ihnen eine Chance zu geben, waren etwa in Erfurt auf den ersten zehn Listenplätzen fünf junge Leute vertreten.

Welche neuen Impulse wollen die Jüngeren setzen?

Wir haben eine andere Vorstellung davon, wie Parlamen...