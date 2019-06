Kapital, wir müssen reden

Wohnen, so viel weiß jeder, ist längst zum größten Problem all jener Menschen geworden, die nicht wenigstens der gehobenen Mittelklasse angehören. Wenn etwa die Hälfte des Einkommens für Miete abfällt, stimmt was nicht. Zur Aufklärung über die genaueren Zusammenhänge leistet Fredrik Gerrtens Dokumentarfilm »Push« Gewichtiges. Fast ein Kunststück, dass dieser wertvolle Film am Ende doch mehr schadet als nützt. Seine große Tendenz besteht darin, sich der einen großen Tendenz zu verweigern.

Es geht um das Verdrängen von Menschen aus ihren Lebensbereichen, die sogenannte Gentrifizierung, also das aggressive Verhalten von ganz anderen Menschen, die ungehindert ihre Macht nutzen, die darin liegt, dass sie besitzen. Es geht um Wohnungen, die nicht mehr wie Gebrauchswerte, sondern wie Assets behandelt werden, und darum, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahrzehnten um ein Vielfaches gestiegen sind im Verhältnis zum inflationsbereinigten Wachstum des durchs...