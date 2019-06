Gibt’s doch nicht!

Kurz vor dem Auftakt der Fußball-WM der Frauen vermeldet der kleinste Staat der Welt die Einrichtung eines Frauenfußballteams. »Die Zeit war reif, etwas zu organisieren«, erklärt Danilo Zennaro vom vatikanischen Sportverband. Um die 20 Fußballerinnen würden neuerdings zweimal die Woche im Schatten des Petersdoms trainieren. Es handle sich überwiegend um Mitarbeiterinnen sowie Ehefrauen und Töchter von Angestellten des Kirchenstaats. Da der nur 1.000 Einwohner hat, ist jeder 50. Mitglied des Frauenfußballteams.

»Wir wollen zeigen, dass wir unseren Platz haben«, wurde die 35jährige Spielerin Maura Turoli nach dem Debüt ihrer Auswahl zitiert. »Wir sind eine heterogene Truppe mit jungen und älteren Spielerinnen zwischen 25 und 50 Jahren.« In sportlicher Hinsicht hatte die Feuertaufe etwas von einer Vorhölle: Das Freundschaftsderby gegen den Erstligisten AS Rom endete für die Damen in gelben Trikots und weißen Hosen nach zweimal 20 Minuten mit einer zweistelli...