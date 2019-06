»Haushalte« als Geldautomaten

Für die künftige Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten könnte es diese Woche eine wichtige Weichenstellung geben – und für den damit verbundenen Griff in die Taschen der Gebührenzahler. Die Rundfunkkommission will beim Treffen der Ministerpräsidenten am Donnerstag ein neues Modell vorlegen. Es soll »indexbasiert« sein. Das heißt, dass die allgemeine Teuerung in Deutschland stärker ins Gewicht fallen könnte als bisher – und eine Art Automatismus einführen würde.

»Wir legen noch keinen fertigen Staatsvertrag, sondern Eckpunkte vor«, sagte die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag in Mainz. »Auf der Basis dieser Eckpunkte wollen wir dann einen klaren Auftrag an die Rundfunkkommission erhalten, wie ...