Die zweite Front

Am 6. Juni 1944 informierte der britische Premierminister Winston Churchill die Abgeordneten im Unterhaus, dass »die Invasion auf dem europäischen Kontinent begonnen« habe. Die USA und Großbritannien waren endlich der Forderung der Sowjetunion und vieler Antifaschisten weltweit nachgekommen, eine zweite Front gegen Deutschland in Westeuropa zu errichten. Die jahrelange Weigerung Großbritanniens und der USA, die Rote Armee durch eine Invasion in Nordwestfrankreich spürbar zu entlasten, hatte die Beziehungen der Staaten der Anti-Hitler-Koalition untereinander belastet. Hauptverantwortlich dafür war die Politik Londons.

Die militärpolitische Lage Großbritanniens und seine Beziehungen zur Sowjetunion hatten sich mit dem deutschen Angriff auf die UdSSR am 22. Juni 1941 grundlegend geändert. Churchill war klar, dass durch die Bindung der Wehrmacht in der Sowjetunion eine faschistische Invasion auf den britischen Inseln, die seit dem deutschen Sieg über Frankrei...