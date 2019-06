Last der Vergangenheit

Zwei Jahre habe ich eingesessen.« Ko Ko Aung schließt die Gittertür der nachgebildeten Gefängniszelle auf. Die Grundfläche beträgt knapp zwei Quadratmeter, nackte Wände, eine Schüssel für die Notdurft. Eine solche Zelle sei für vier Häftlinge vorgesehen gewesen, erzählt der junge Mann, der mich durch das Museum führt. Ko Ko Aung ist 32 Jahre alt, aber er wirkt ernst und bedrückt und sieht wesentlich älter aus. Die Zeit im Gefängnis, zumal unter der Militärdiktatur in Myanmar, ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Ko Ko Aung war 19, als er wie viele andere Studenten die sogenannte Safranrevolution unterstützte. Ein liberaler Teil des buddhistischen Klerus hatte sich 2007 gegen das Regime des seit 1988 mit harter Hand regierenden »Staatsrats für Frieden und Entwicklung« erhoben. Ein Jahr später leitete die Junta erste Reformen ein und kündigte eine neue Verfassung an. Am 7. November 2010 kam es schließlich zu halbfreien Wahlen, aus denen eine von ehemali...