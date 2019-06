Konkurrenz für den Euro

Ende vergangener Woche hat das italienische Parlament die Einführung von sogenannten Mini-BOTs (Buoni Ordinari del Tesoro) auf den Weg gebracht. Der außerhalb des Landes bislang wenig beachtete Akt kann allerdings erhebliche Auswirkungen auf das Land, seine Wirtschaft und die gesamte Euro-Zone haben. Denn die Regierung in Rom will finanziell handlungsfähig bleiben, Brüssel indes besteht auf Einhaltung der für alle Staaten des Währungsraums formal geltenden Regelungen.

Die EU-Kommission und Italiens derzeitige Regierung werden vermutlich keine Freunde mehr. Das liegt hauptsächlich an dem, was die Leitmedien als »Haushaltsstreit« bezeichnen. Doch die damit verbundenen politisch-ökonomischen Scharmützel haben eine tiefere Ursache, als aktuell meist beschrieben – denn Italiens Wirtschaft profitiert im Euro-Verbund längst nicht so wie jene Deutschlands, Österreichs oder der Niederlande. Im Gegenteil.

Mit einer Gesamtverschuldung von 130 Prozent des Bruttoinlan...