Nach unruhigen Zeiten

Heute geht in weiten Teilen des Nahen und Mittleren Ostens mit dem Eid Al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechens, der Ramadan zu Ende. Für die etwa 5.000 Bewohnerinnen und Bewohner des palästinensischen Flüchtlingslager Mia Mia in der Nähe der Hafenstadt Sidon im Südlibanon war es ein friedlicher Monat. Die Zeit davor war unruhig genug.

»Wir haben wieder Monate auf der Flucht verbracht«, zitierte die Nachrichtenseite Al-Monitor am Freitag eine in Mia Mia lebende Studentin. Wie viele andere hatte sie das Lager wegen der Kämpfe zwischen den beiden palästinensischen Organisationen Fatah Ansar Allah, die am 15. Oktober vergangenen Jahres in dem Lager ausgebrochen waren und fünf Tote und zahlreiche Verletzte gefordert hatten, verlassen. Anlass der Auseinandersetzung war laut der Tageszeitung Al-Schark Al-Ausat ein persönlicher Machtkampf zwischen zwei Kommandanten.

Am 10. Mai hatten sich die beiden Organisationen auf ein Friedensabkommen geeinigt, wie die libanesis...