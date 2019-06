Nachschlag: Fertige Lösungen

Union und SPD machen bekanntlich Politik für diejenigen, die ihre Profite durch Abbau und Verheizen von fossilen Energieträgern abschöpfen – auf Kosten von Mensch, Natur und Umwelt. So will uns die Bundesregierung weismachen, dass es praktisch unschaffbar ist, die Bundesrepublik in den nächsten 15 Jahre...