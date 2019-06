Kommunisten siegen in Patras

Der griechischen Linken bleibt ein bisschen Hoffnung nach einer insgesamt vernichtenden Niederlage bei den Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag. Beim zweiten Wahldurchgang siegte in Patras, der mit 214.000 Einwohnern drittgrößten Stadt des Landes, der 66 Jahre alte Arzt Kostas Peletidis mit rund 71 Prozent der Stimmen. Peletidis, seit jungen Jahren politischer Aktivist der Kommunistischen Partei Griechenlands, verteidigte das einzige der KKE verbliebene Rathaus mit einem Zuwachs von rund acht Prozent gegenüber den Wahlen von 2014. In Athen und Thessaloniki setzten sich Kandidaten der rechtskonservativen Nea Dimokratia (ND) durch. Neuer Bürgermeister der griechischen Hauptstadt ist Konstantinos Bakogiannis, 41 Jahre alter Sohn der früheren Außenministerin Dora Bakogiannis, der mit mehr als 65 Prozent der Wählerstimmen gewann.

Die schwer geschrumpfte »Koalition der Radikalen Linken« (Syriza) des amtierenden Ministerpräsidenten Alexis Tsipras verlor praktis...