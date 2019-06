Schlammschlacht in Pforzheim

Der Höhenflug der AfD hat die in einigen Landesverbänden schwelenden innerparteilichen Konflikte keineswegs befriedet. Insbesondere der baden-württembergische Landesverband, aus dem auch Parteichef Jörg Meuthen und Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel kommen, übt sich weiterhin in Selbstzerfleischung. Beim 14. Landesparteitag im badischen Pforzheim sind am Wochenende tiefe Gräben im Vorstand sichtbar geworden, die eine Auseinandersetzung mit Sachthemen so gut wie unmöglich machten.

In der Südwest-AfD brodelt es bereits seit Monaten. Schon der Parteitag in Heidenheim im Februar hatte ganz im Zeichen eines Führungsstreits gestanden. Damals war die Partei in zwei Lager gespalten: das des »gemäßigten« Vorsitzenden der Landtagsfraktion, Bernd Gögel, auf der einen und jenes seines fraktionsinternen, dem Rechtsaußenlager zugerechneten Widersachers Emil Sänze auf der anderen Seite. Gögel war in Heidenheim in einer Kampfabstimmung gegen Sänze zum Landessprecher ...