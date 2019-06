Streik um Anerkennung

Es ist einer der außergewöhnlichen Momente in der Geschichte der neuseeländischen Arbeitskämpfe: 50.000 Lehrerinnen und Lehrer landesweit sind am Mittwoch in einen »Mega-Streik« getreten. Jede zweite staatliche Schule, 1.229 von 2.409 Einrichtungen, war an diesem Tag komplett geschlossen. Andere operierten nur mit einer Notbesetzung. Es ist der umfassendste Ausstand, den die Gewerkschaften des Sektors seit vielen Jahren organisiert haben. Erstmals streiken zudem die Lehrer der Primär-, Ober- und Abiturstufe gemeinsam und verkünden damit eine machtvolle Botschaft der Einheit.

Es geht um höhere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, vor allem eine Linderung der Überlastung. Denn viele der Lehrkräfte klagen über eine zunehmende Zahl von Überstunden, zusätzliche bürokratische Aufgaben, Mehrarbeit durch unterbesetzte Kollegien. Von mehr Respekt gegenüber den pädagogischen Fachkräften und einer insgesamt angemessenen Vergütung ist in den Forderungen die Rede, d...