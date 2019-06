»Diskriminierung ist Alltag im Leben von Migranten«

Sie waren am vergangenen Dienstag mit zwei Ihrer Klienten in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Hamburg am Bargkoppelweg. Dort hinderte Sie ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, das Gebäude zu betreten. Was ist genau passiert?

Ich leite eine Beratungsstelle für Migranten und Geflüchtete und mache in diesem Rahmen regelmäßig Behördengänge sowie Begleitungen zu Gesprächen in Erstaufnahme- oder Folgeeinrichtungen. Auf meinem Dienstausweis steht: »Alle Behörden und Dienststellen werden gebeten, den Inhaber dieses Ausweises bei der Ausübung seiner Amtspflichten zu unterstützen«. Diesen habe ich auch dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gezeigt. Trotzdem war er der Meinung, ich könne meine Klienten nicht zum Gespräch mit einem Sachbearbeiter begleiten. Als ich ihn um eine Erklärung dafür bat, schrie er mich lautstark an, ich solle den Eingangsbereich sofort verlassen.

Haben Menschen nicht das Recht, bei Behördengängen oder Gesprächen in Flücht...