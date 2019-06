Löchriger Plan

Die Braunkohleförderung ist über viele Jahrzehnte das wirtschaftliche Rückgrat der Lausitz gewesen, jetzt steht die Region vor einem radikalen Wandel. Die Klimaveränderung hat es notwendig gemacht, dass die Kohle in absehbarer Zeit als Energielieferant ausscheidet, und die Lausitzer fragen sich, womit sich die Menschen künftig Lohn und Brot verdienen können.

Ende Mai hatte das Bundeswirtschaftsministerium die Eckpunkte für ein »Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen« veröffentlicht, in dem all jene Maßnahmen vorgestellt werden, mit denen auch die Lausitz für eine neue Zukunft fit gemacht werden soll. Insgesamt will die Bundesregierung in den nächsten Jahren rund 40 Milliarden Euro in die Kohleregionen investieren. 43 Prozent davon sollen bis 2038 in die Region fließen, die sich über Teile Brandenburgs und Sachsens erstreckt.

Nach sieben Monaten langer, harter Verhandlungen zwischen vielen gesellschaftlichen Gruppen hatte die sogenannte Kohlekommission im J...