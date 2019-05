Highway to Hell

»Das Auto ist eines der dümmsten technischen Geräte, die derzeit auf dem Markt sind.«

Klaus Haefner, 1991

Der Planet ist nicht in Gefahr, aber die Menschen auf ihm. Die Klimakatastrophe und unser Dreck könnten ihn unbewohnbar machen. Deswegen ist die »Verkehrswende« in aller Munde. Doch wie eine solche Wende aussehen soll, ist Pudding – oder besser Gummi –, genauso wie das Wort »Nachhaltigkeit«. Während Schülerinnen weltweit auf die Straße gehen, an den »Fridays for Future«, von der protestantischen Physikerin Angela Merkel gelobt, von der katholischen deutschnationalen Annegret Kramp-Karrenbauer und dem katholischen Exmaoisten Winfried Kretschmann verhöhnt, sich Diesel- und Klimagate aber nicht verdrängen lassen, peitscht die gleiche Frau Merkel als Bundeskanzlerin Gesetze durch den Bundestag, die Grenzwerte entwerten, hält den USA vor, sie seien mit ihren Grenzwerten zu streng, telefoniert mit dem Alkoholjunkie Jean-Claude Junker – und der weicht zusätz...