Vereint gegen Bolsonaro

Die Erwartungen waren zwar groß gewesen, doch die Realität übertraf sie noch: Die von Studierendenverbänden als »Tsunami« angekündigten Proteste gegen die neoliberalen Reformen der Regierung unter Präsident Jair Bolsonaro hatten es in sich. In 190 Städten des Landes gingen am Donnerstag abend (Ortszeit) Menschen unter dem Motto »Zur Verteidigung der Bildung« auf die Straßen. Insgesamt zählten die Veranstalter 1,8 Millionen Teilnehmer, noch einmal deutlich mehr als in der ersten Runde der Proteste vor zwei Wochen. Auch damals wurde die Marke von einer Million schon überschritten.

Die Bildungsproteste richten sich gegen die von der Regierung beschlossene Kürzung staatlicher Zuschüsse für Bildungseinrichtungen jeglicher Art um 30 Prozent. Die ohnehin unterfinanzierten Schulen und Universitäten bekämen so noch weniger Geld. Folge wäre, dass der Zugang auch zu höherer Bildung für einen großen Teil der Bevölkerung weiter eingeschränkt würde. Darunter wiederum w...