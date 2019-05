Der Umgang mit Boykottmaßnahmen in den USA

In den USA hat die Bewegung »Boycott, Divestment and Sanc­tions (BDS)« gegen die israelische Besatzungsherrschaft über die Palästinensergebiete erheblich mehr Bedeutung als in Deutschland. Grundsätzlich bezweifelt dort niemand, dass solche Forderungen durch den ersten Verfassungszusatz gedeckt sind, der das Recht der Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit garantiert. Umstritten ist aber, ob und wieweit das »First Amendment« auch diejenigen vor staatlichen Repressalien schützt, die eben versuchen zu isolieren. Diese Frage beschäftigt seit mehreren Jahren eine Reihe von Gerichten einzelner Bundesstaaten und Distrikte.

26 der 50 US-Staaten haben Gesetze gegen Boykottmaßnahmen beschlossen – aber nur, soweit diese Israel betreffen. Prinzipiell ist die Regierung in Washington selbst der größte Boykotteur, den es jemals in der Geschichte gab. Viele Bundesstaaten praktizieren und ermutigen zu Vorgehensweisen wie »Boycott, Divestment and Sanctions«, insbeso...