Jesidinnen zeigen Bundesregierung an

Der Dachverband des Ezidischen Frauenrats e. V. hat Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wegen Strafvereitelung im Amt angezeigt. In der Strafanzeige, die am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP vorlag, wirft der Verband der Bundesregierung Untätigkeit in bezug auf deutsche Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vor, die in Nordsyrien in Gefangenschaft sind. Vertreter der syrisch-kurdischen Selbstverwaltung hätten Deutschland und andere Herkunftsstaaten »wiederholt« aufgefordert, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen, um eine »wirksame Strafverfolgung« zu gewährleisten, heiß...