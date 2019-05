»Shock and awe«

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Am 30. Mai 1999 bringen NATO-Kampfjets den Tod auch nach Varvarin, ein Städtchen mit 4.000 Einwohnern, etwa 200 Kilometer südlich der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad gelegen und ebensoweit vom Kosovo entfernt. Die Menschen leben von der Landwirtschaft und vom Kleinhandwerk. Nennenswerte Industriebetriebe gibt es nicht, von militärischen Einrichtungen ganz zu schweigen.

An diesem Sonntag fliegt die NATO bei sonnigem Wetter und bester Sicht kurz nach 13 Uhr ohne Vorwarnung einen Angriff auf die einzige Brücke, die den kleinen Fluss Morava überquert. Es ist Markt, dazu gibt es einen kirchlichen Umzug, die Straßen sind belebt. Drei Pkw sowie zahlreiche Fußgänger und Radfahrer ...