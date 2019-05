Daheim im schönen Curitiba

Einen wunderschönen guten Morgen! In Südamerika wird gerade die »Recopa« ausgekickt, der Supercup des Subkontinents, bei dem die Gewinner von Copa Libertadores und Copa Sudamericana alljährlich die Kräfte messen. Der Pokal genießt ein hohes Prestige.

Ein Finalist kommt aus der brasilianischen Millionenstadt Curitiba, Bundesstaat Paraná. Dort sitzt der ehemalige Staatspräsident Luiz Iná­cio Lula da Silva in Haft. Der Fußballverein Athlético Paranaense feiert gerade sein 95jähriges Bestehen. Was die Kicker die ganze Zeit über angestellt haben, weiß man nicht so recht, an Erfolgsmeldungen in der Klubgeschichte hapert es jedenfalls. Immerhin, 2001 konnte der »Rubro-negro« (Rot-Schwarze) den bis heute einzigen »Brasileirao« feiern, so heißt das »Campeonato Brasileiro« im Volksmund. Es war die 45. Pokalrunde, 28 Teams absolvierten Hin- und Rückspiele in fünf langen Monaten.

Vier Teams stiegen ...