»Ein Beamter sagte, es komme auf den Blickwinkel an«

Am Montag hat die Richterin des Amtsgerichts Nürnberg-Fürth Sie wegen des Zeigens einer verbotenen Fahne der türkisch-kurdischen HPG, eines Kampfverbandes der PKK, verurteilt. Sie behaupten aber, keine HPG-Fahne, sondern die der YPG gezeigt zu haben. Wurde im Verfahren auf diese mögliche Verwechslung eingegangen?

Wir haben das mehrfach thematisiert, in offenen Briefen, Erklärungen auf unserer Webseite, zuletzt in meiner Prozesserklärung beim Verfahren. Dennoch wurde ich zu einer Strafe von 30 Tagessätzen à 15 Euro, also 450 Euro verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage insistiert, ich hätte die Fahne der HPG gezeigt. Tatsächlich habe ich aber bei einer Solidaritätsaktion für die angegriffene Stadt Afrin im Februar 2018 eine YPG-Fahne hochgehalten. Sie war zusammengesetzt aus einem roten Pappstern, mit jeweils einem grünen und gelben Pappdreieck. So ergab sich das Logo der YPG, die die nordsyrische Region Rojava gegen die Türkei und Dschihad...