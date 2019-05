»Ozeanien ist keine bloße Ressourcenquelle«

Unter dem Etikett »Blue Economy« wurde zuletzt bei den Kongressen »European Maritime Day«, kurz EMD, in Lissabon und der »Nationalen Maritimen Konferenz«, kurz NMK, in Friedrichshafen die »strategische Bedeutung« der maritimen Wirtschaft betont (siehe jW vom 27.5.). Was ist damit gemeint?

Die EU wie auch die Bundesregierung zielen im Kern auf eine stärkere Industrialisierung der Küstenregionen. Meeresressourcen sollen deutlich intensiver genutzt werden, neue Industriezweige zusätzliches Wachstum erzeugen. Dabei handelt es sich um eine rein ökonomische Perspektive, die die ohnehin bereits über ihre Grenzen hinaus belasteten Meeresökosysteme noch stärker beanspruchen wird.

Wo steht Ihr Projekt »Fair Oce ans« in diesen Prozessen?

Die Arbeit von »Fair Oceans« konzentriert sich auf die internationale Dimension der Meerespolitik, das Verhältnis von Um...