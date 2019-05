Historisches mit Vorbehalt

Es ist einiges ungewöhnlich an der Tarifeinigung, die in der vergangenen Woche zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und den Berliner Assistenzbetrieben »Ambulante Dienste e. V.« und »Neue Lebenswege GmbH« erzielt wurde. Zunächst einmal sind Tarifverträge im Bereich der Persönlichen Assistenz – die behinderten Menschen eine möglichst selbständige Lebensführung ermöglichen will – generell ungewöhnlich. Es gibt deutschlandweit nur wenige Vereinbarungen, die Einkommen, Arbeitszeiten und -bedingungen der dort Beschäftigten festschreiben. Dabei sind diese durchaus zahlreich: Allein in Berlin arbeiten bei den beiden Trägern zusammen mehr als 1.000 Menschen. Hinzu kommen Hunderte weitere, die direkt bei einem behinderten Menschen angestellt sind. Auch auf ihre Situation dürfte sich die Tarifeinigung mittelfristig positiv auswirken. Wenn – und hier liegt ihre zweite Besonderheit – sie auch tatsächlich umgesetzt wird. Denn sie ist mit einem Finanzierungsv...