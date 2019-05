Die Logik des Militärischen

Sie warten und schauen in die Ferne, diese älteren und jüngeren Männer in Uniform. Wobei auf Sitz und Vollständigkeit schon länger kein Wert mehr gelegt wird. Nur ein angekommener Offizier präsentiert sich zunächst noch in Hemd, Krawatte und schickem Mantel. Nach einer Weile bleibt auch er im Unterhemd an diesem »Ort zwischen Leben und Tod«, wie einer sagt. Das ist die Szenerie im Drama »Die Festung« des im Herbst verstorbenen Werner Buhss nach dem Roman »Die Tatarenwüste« von Dino Buzzati: Soldaten verschiedener Ränge auf einer Festung. Ihr Auftrag ist die Verteidigung der Grenze nach Norden. Gegen die Tataren, die noch niemand je zu Gesicht bekommen hat. Ob es sie überhaupt gibt? Unerheblich, so einer der Kommandierenden, er habe keine »Tatarentheorie«. Der Neuankömmling, Offizier Drogo, will nur vier Monate bleiben. Er erntet Gelächter. Alle wollten nur vier Monate bleiben. Als Drogo eines Nachts wieder auf der Mauer durchs Fernrohr in die öde, leere L...