Die Perspektive des Rindes

»Gott steckt im Detail«, behauptete Aby Warburg, ähnlich auch Spinoza, für den Gott in jeder (holländischen) Tomate steckte. Die autistische Nutztier­expertin Temple Grandin versucht in ihren Büchern zu beweisen, dass Autisten und Tiere ähnlich denken, nämlich in Bildern, die sie wie Videos abspielen können, zur Erinnerung, wobei sie das Außen in Details wahrnehmen.

»Sich ein Bild von jemandem machen, heißt eine lebendige Beziehung zerstören«, meinte der Semiologe Roland Barthes. Ich nehme an, nachdem er unter Einfluss von LSD seiner »lebendigen Beziehung« ins Gesicht geblickt hatte, worauf das (schöne) Bild von seinem Gegenüber einem hässlichen, aber lebendigeren, nicht unbedingt unangenehmen gewichen sein dürfte. Ein »wahres Gesicht« quasi. Mykologen der Johns-Hopkins-Universität, die mit »Magic Mushrooms« experimentieren, sprechen von einer »Offenheit«, die der Konsum der psilocybinhaltigen Pilze bewirkt.

Autisten fangen laut Grandin beim Betrachten ei...