900 Soldaten mehr

Irans Außenminister warnt vor der Verstärkung der US-Streitkräfte im Mittleren Osten. »Die gesteigerte US-Präsenz in unserer Region ist extrem gefährlich, sie bedroht den internationalen Frieden und die Sicherheit«, sagte Mohammed Dschawad Sarif am Sonnabend.

Im Gegensatz dazu geben sich iranische Militärführer betont gelassen. Die USA seien in Westasien niemals so schwach gewesen wie gegenwärtig, sagte am Sonntag Brigadegeneral Ali Fadawi, einer der höchsten Kommandeure der Revolutionsgarden. Noch nie seien so wenige US-amerikanische Kriegsschiffe im Persischen Golf gewesen. Der Flugzeugträger Abraham Lincoln, dessen Verlegung in die Region Anfang Mai bekanntgegeben wurde, halte sich immer noch im Indischen Ozean auf, weil die USA »Angst vor Irans Stärke« hätten. Brigadegeneral Ramesan Scharif, Sprecher der Revolutionsgarden, wurde am Freitag in iranischen Medien mit dem Spruch zitiert, die US-Soldaten in der Region hätten »zitternde Hände und blasse Ges...