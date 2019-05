»Sriee!« und »Schriee!« und »Sriee-schriee!«

Es ist ja doch sehr die Frage, ob die Mauersegler deutsche oder vielmehr afrikanische Vögel sind. Denn der oder die Mauersegler (hilfreich hier für den Autor dieser Zeilen: schwache Deklination ohne Pluralsuffix) weilt (oder weilen, da wird’s schon wieder haarig) im hiesigen Luftraum bloß drei Monate im Jahre, von Anfang Mai bis zum Beginn jenes Gottfried Bennschen Monats, in dem sich der ganze Mist der bald folgenden langen Zeit der Lust- und Trostlosigkeit ohne »afrikanische Spiele« (Ernst Jünger) bereits zum Erbrechen dräuend ankündigt.

»Einsamer nie als im August: / Erfüllungsstunde – im Gelände / die roten und die goldenen Brände, / doch wo ist deiner Gärten Lust?«

Nun, Lust hü und Lust hott, eventuell sind die Mauersegler auch Nazivögel, diese Drecksäcke, am 8. Mai jedoch saßen wir in einer Küche in der Hufnagelstraße (ziemlich unglaubwürdiger Name, stimmt aber), morgens, nach kurzem Schlafe auf der Couch im Wohnzimmer eines noblen Menschen und Freu...