Terrorpate CIA

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Die NATO attackiert Jugoslawien pausenlos und kommt doch nicht vom Fleck. »Wir bombardieren seit fast zwei Monaten, haben über 60.000 Angriffsflüge durchgeführt und Jugoslawiens militärische Kampfkraft nur um ein Drittel verringert«, klagt Trent Lott, Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Ende Mai 1999. Das sei schwer zu verstehen und zu akzeptieren. Das amerikanische Volk sei, so Lott, »mit überwältigender Mehrheit« gegen eine Invasion.

Es gilt, das Terrorpotential gegen das Balkanland zu steigern, ohne eigene Bodentruppen ins Feuer zu schicken. Wie bekannt wird, hat US-Präsident William »Bill« Clinton gerade erst 11,9 Milliarden US-Dollar genehmigt, mit denen laut...