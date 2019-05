»Mehr als Sündenböcke haben Rechte nicht anzubieten«

Im laufenden Kommunal- sowie Europawahlkampf haben Sie eine Kampagne zur Aufklärung über die AfD gestartet und mehrere hundert Plakate im AfD-Stil im Freiburger Stadtgebiet aufgehängt. Was wollen Sie damit erreichen?

Die AfD präsentiert sich gerne als »Partei der kleinen Leute«. Bei einem genauen Blick ins Wahlprogramm zeigt sich aber schnell, dass die AfD mit ihrer Politik viel eher die Interessen der Reichen und des Kapitals vertritt. So ist sie gegen Vermögens- und Erbschaftssteuer. Diese Steuern sind jedoch Mittel der Umverteilung, die genau den sogenannten kleinen Leuten zugute kommen würde. Eine andere Forderung der AfD besagt: Rente erst nach 45 Jahren in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Gerade Menschen in prekären Beschäftigungssituationen, deren Berufsbiographien auch von Arbeitslosigkeit oder Minijobs unterbrochen werden können, würden dadurch mit einem ins Unermessliche steigenden Renteneintrittsalter konfrontiert werden....