Mehr Freiheit durch Homeoffice?

Wer derzeit in Betrieben der Dienstleistungsbranche oder in Verwaltungsbereichen der Industrie unterwegs ist, wird häufig mit einem Thema konfrontiert, das mit großen Hoffnungen verbunden ist: »Homeoffice« oder »Telearbeit«, wie es der Gesetzgeber im Betriebsverfassungsgesetz nennt. Es geht um das Arbeiten von zu Hause aus. So erlebte ich es erst kürzlich in einem Betrieb: Ein Kollege äußerte gegenüber dem Betriebsrat den Wunsch nach Homeoffice, da es große Probleme mit dem Vorgesetzten gebe. Das Gremium nahm den Wunsch ohne größere Bedenken auf. Die Frage, ob ein Vorgesetzter per Mail und Videokonferenz Beschäftigte nicht ebenso schikanieren könne, wurde gar nicht erst erörtert.

Telearbeit wird zunehmend positiv besetzt. »Im Zeitalter des digitalen Arbeitens müssen wir neu denken: für mehr Freiheit, mehr Flexibilität«, forderte die Wirtschaftswoche am 5. März 2019 ein Recht auf Arbeit zu Hause. Neu ist das nicht. Über die Arbeit außerhalb der Betriebsstä...