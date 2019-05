Duisburger Neonaziaufmarsch hat Nachspiel

Faschistische Splitterparteien sind am Mittwoch mit ihren Versuchen gescheitert, den Arbeiterkampftag für ihre rassistische Hetze und soziale Demagogie zu missbrauchen. So gelang es den extrem Rechten nur aufgrund des Schutzes der Polizei, überhaupt aufzumarschieren. In Duisburg protestierten insgesamt mehrere tausend Menschen gegen eine Veranstaltung der Partei »Die Rechte«, die trotz landesweiter Mobilisierung nur rund 250 Neonazis zu ihrer neuerlichen Provokation mobilisieren konnte.

Die Polizei, die mit über 1.000 Beamten im Einsatz war, ging teils mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen Antifaschisten vor. Augenzeugenberichten zufolge wurden rund ein halbes Dutzend Neonazigegner verletzt. Der Linke-Bundestagsabgeordnete Niema Movassat, der am Mittwoch vor Or...