Russland im Mittleren Osten

Nach acht Jahren Krieg in Syrien gilt Russland als neue Ordnungsmacht im sogenannten Maschrek, der nach allgemeinem Verständnis von der westlichen Grenze Ägyptens bis zur östlichen Grenze des Irak reicht. Als Reaktion auf die westlichen Sanktionen werden die wirtschaftlichen Beziehungen in der Region ausgebaut. Iran und China tun das auch.

Auf den internationalen Handelsmessen in Damaskus (2017) und Aleppo (2019) waren unter anderem Firmen aus allen drei Ländern vertreten. Westliche Medien und Analysten erwarten beim Wettlauf um den Wiederaufbau in Syrien – den der Westen blockiert – neue Konflikte zwischen Russland, Iran und China. Die drei Staaten setzen derzeit jedoch da­rauf, ihre geostrategischen und wirtschaftlichen Interessensphären voneinander abzugrenzen. Sie führen jeweils eigene Verhandlungen mit Damaskus, das gleiche gelte für Verhandlungen zwischen Unternehmen, führte der ehemalige russische Handelsattaché in Damaskus, Igor Matwejew, am 16. A...