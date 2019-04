Aufruf der Zweiten »Versammlung der Versammlungen« der Gelbwesten

Anfang April verabschiedeten die in Saint-Nazaire zusammengekommenen Vertreterinnen und Vertreter der »Gelbwesten«-Bewegung eine Erklärung, die wir nachstehend dokumentieren:

Wir, die Gelbwesten, die am 5., 6. und 7. April 2019 in Saint-Nazaire eine Versammlung der lokalen Versammlungen abgehalten haben, wenden uns an die gesamte Bevölkerung.

Nach der ersten Versammlung in Commercy setzen etwa 200 anwesende Delegierte ihren Kampf gegen die Politik des liberalen Extremismus fort, für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Trotz der Eskalation der Repression durch die Regierung und der Anhäufung von Gesetzen, die die Lebensbedingungen für alle verschlimmern und Rechte und Freiheiten zerstören, schlägt die Mobilisierung der Bewegung Wurzeln, um das von Macron verkörperte System zu verändern.

Als einzige Antwort auf die übereinstimmenden Bestrebungen der Gelbwesten-Bewegung und weiterer kämpfender Bewegungen reagierte die Regierung mit Panik und einem Abrut...