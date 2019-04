»Ihr seid nicht allein«

Die Pressekonferenz am Freitag auf dem Berliner Heinrichplatz findet im Stehen statt. Es ist kalt, kurz schneit es. Sitzgelegenheiten hatte die Polizei, genauso wie Matratzen und Zelte, bereits im Vorfeld verboten. Dennoch wollen sechs junge Aktivisten aus Deutschland hier für 72 Stunden ausharren – ohne Nahrung, nur Tee und Wasser trinken sie. Die Solidaritätsaktion schließt an einen Hungerstreik vor allem kurdischer politischer Gefangener in der Türkei an, den die inhaftierte HDP-Abgeordnete Leyla Güven im November 2018 begann. Die Forderung des in- wie außerhalb türkischer Gefängnisse geführten Kampfes ist einfach: Das Erdogan-Regime soll die Isolation des seit 1999 in der Türkei inhaftierten Vordenkers der kurdischen Befreiungsbewegung, ...