Das »Ländle« und der »Schiess-Erlass«

Die Wanderausstellung »Vergessene Geschichte – Berufsverbote« war landesweit schon an Dutzenden Orten zu sehen, zuletzt im vergangenen Herbst zum zweiten Mal auf dem UZ-Pressefest. Bis 7. Mai hängen die 20 Informationstafeln nun im Foyer der »Abendakademie Mannheim«, einer Volkshochschule.

In Baden-Württemberg gab es nach dem »Radikalenerlass« in den 70er Jahren mehr als 400 Berufsverbote gegen linke Lehrer, Hochschulangestellte, Postboten und andere, rund ein Viertel davon im Rhein-Neckar-Raum.

An der Eröffnung der in Zusammenarbeit mit DGB und IG Metall organisierten Ausstellung in Mannheim nahmen am 20. März rund 90 Interessierte teil, darunter zwei Vertreterinnen eines Forschungsteams der Uni Heidelberg zum Radikalenerlass.

Das Hauptreferat hielt Rechtsanwalt Klaus Dammann (Hamburg). Er war 1987 beteiligt am Überprüfungsverfahren der Berufsverbote durch die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) der Vereinten Nationen und 1995 am Prozess vor dem Eur...