Uber expandiert weiter

Per Knopfdruck kann man sich nun auch in der Rheinmetropole Köln eine Fahrt mit dem Mobilitätsdienstleister Uber bestellen. Am Donnerstag startete die US-Firma ihre Dienste in Köln und damit nach Berlin, München, Düsseldorf und Frankfurt/Main bereits in der fünften Stadt Deutschlands. Das Geschäftspotential für seine Firma sei groß, sagte Uber-Deutschlandchef Christoph Weigler am Donnerstag in Köln. Dabei verwies er unter anderem darauf, dass im vergangenen Jahr Handynutzer in Köln 300.000 Mal vergeblich versucht hätten, über die Firmenapp ein Fahrzeug zu bestellen – dies waren oft Touristen, die Uber in ihrer Heimat schon nutzen.

Die US-Firma setzt bei »Uber X«, so der Name des Dienstleisters, auf Mietwagenfirmen, die Fahrer bereitstellen. Diese sind nicht an die Tarif- und Beförderungspflicht gebunden. Auch mit konventionellen Taxis soll das Unternehmen aber zusammenarbeiten. ...