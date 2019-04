Leben im »Spekulationsgürtel«

Verdrängung in den Großstädten bekommt auch die Bevölkerung im Umland zu spüren. Auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum ziehen Menschen dorthin, was den Druck auf den Wohnungsmarkt erhöht. Zugleich lockt attraktives Bauland »Investoren« an. Gegen Luxussanierungen und für den Schutz einkommensschwacher Mieterinnen und Mieter haben deshalb am Sonnabend auch Einwohnerinnen und Einwohner von Eberswalde demonstriert. Dazu aufgerufen hatte unter anderem die offene Gruppe »Recht auf Stadt Eberswalde und Sympathisanten«. Nach jW-Schätzung zählte die Kundgebung vor dem Rathaus auf dem Eberswalder Marktplatz gut 100 Teilnehmer. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sowie Ortsgruppen der Parteien Die Linke und Die Partei nahmen teil. Eberswalde ist die Kreisstadt des brandenburgischen Landkreises Barnim, hat nach letzten Angaben der Stadtverwaltung 41.380 Einwohner (Stand Ende 2017) und liegt weniger als eine Autostunde nordöstlich von Berlin.

