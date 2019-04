Becketts sowjetischer Bruder

»Vielleicht gibt es aber gar keine Wunder, und dass wir ein Wunder erwarten, zeugt lediglich von der Schwäche unserer Seele und der Unfähigkeit, etwas zu begreifen, das bedeutsamer als ein Wunder ist.« So heißt es in einem der Kurztexte von Wsewolod Petrow, die nun gesammelt in einer bibliophilen Ausgabe der Friedenauer Presse vorliegen. »Wunder« heißt diese Zusammenstellung von Miniaturen, die sich dem nicht zu fassenden Phänomen annähert: die Begegnung mit dem Wunderschönen, wunderliche Typen und vor allem das Warten auf das eine Wunder.

Wsewolod Petrow (1912–1978), adeliger Herkunft und in Sankt Petersburg geboren, begann in der frühen Sowjetunion als Kunsthistoriker zu arbeiten und machte sich als Kenner vornehmlich russischer Kunst einen Namen. Als enger Mitarbeiter und Freund von Nikolai Punin, der rigoros den sozialistischen Realismus in der bildenden Kunst kritisierte und infolgedessen deportiert wurde, wurde auch er Ende der vierziger Jahre vom R...