Dein Profiler, der Automat

Hartz-IV-Bezieher, die als voll erwerbsfähig gelten, werden vom Jobcenter oft mit Stellenangeboten überschüttet. Da schicken sie schon mal einen studierten Biologen in die Leiharbeit, die Verkäuferin in die Altenpflege oder einen Mechatroniker zum Paketdienst. Einen amtlichen Ansprechpartner suchen die Betroffenen in der Regel vergeblich. Unter dem Brief prangt meist nur die bekannte Floskel: »Dieses Schreiben wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig«.

Egal, welches Angebot ins Haus flattert: Hartz-IV-Bezieher müssen sich darauf bewerben. Denn als zumutbar gilt fast jede Arbeit. Ansonsten kürzt die Behörde ihnen den Regelsatz, je nach Alter für drei Monate um 30 oder 100 Prozent. Die offene Frage: Nach welchen Kriterien wählen Jobcenter die Angebote aus? Aufschluss gibt der erste »Atlas der Automatisierung«, den die 2016 gegründete Organisation »Algorithmwatch« Anfang April veröffentlichte. Das Internetportal Business Insider berichtete...