Bären und Kaninchen

Jonathan Lethem, preisgekrönt und vielgelesen, ist einer der interessantesten Schriftsteller der Gegenwart. In seinem jüngsten Roman »Der wilde Detektiv« beweist der New Yorker nicht zum ersten Mal, zu welch grandiosem Stilmix er fähig ist.

Der Nachfolger von David Foster Wallace als Professor für »Kreatives Schreiben« am kalifornischen Pomona College stürzt den Leser in einen abenteuerlichen, hoch literarischen und anspielungsreichen Detektivroman. Ein Buch für den durchschnittlichen Krimifan ist »Der wilde Detektiv« also eher nicht. Die gegenwärtige Politik der USA, die Hippievergangenheit Kaliforniens und die Suche nach dem Glück sind nur ein paar der Themen, die Lethem mitsamt seiner ...